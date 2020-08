Innsbrucker Forscher: Hoffnung für Patienten mit Leberzirrhose

Innsbruck – Es ist ein Protein, mit dem sich Forscher schon seit Jahrzehnten beschäftigen und trotzdem entdecken sie in ihm noch immer neue und vielversprechende Fähigkeiten. Forscher an der Medizin-Uni Innsbruck haben jetzt im Tiermodell herausgefunden, dass Alpha-1 Antitrypsin, kurz AAT genannt, ein Therapieansatz bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen sein könnte – egal, ob durch Alkohol, Hepatitis oder anders verursacht.

AAT ist ein Eiweiß, das den Organismus vor anderen Eiweißen schützen soll. Vor jenen nämlich, die Eindringlinge wie Bakterien oder Viren bekämpfen, manchmal aber übers Ziel hinausschießen und beginnen, körpereigene Strukturen zu zerstören. Um diese so genannten Autoimmunreaktionen zu verhindern, setzt der Körper Schutzstoffe ein, das AAT ist so einer. Es zählt zu den so genannten Akutphase-Eiweißen, wird also immer dann vermehrt produziert, wenn irgendwo im Körper etwas brennt. Das AAT reguliert dann die Entzündung, begrenzt oder stoppt sie.