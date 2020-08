Haltestelle Hall: „Die Linienbusse brauchen dringend mehr Platz“

Hall, Mils – Kaum jemand kennt sich bei den Busverbindungen im Großraum Hall besser aus als die umtriebige Öffi-Aktivistin Barbara Heiss aus Mils. Ihr begeistertes Lob für den massiven Ausbau der Verbindungen im Dezember 2019 hatte Gewicht. Umso unverständlicher ist es für die jahrzehntelange Öffi-Nutzerin aber, „wenn man so viel Geld für ein tolles Buskonzept in die Hand nimmt – und es dann bei den Rahmenbedingungen fehlt“.

„Weil die Busse nicht ein und aus kommen und die Zufahrt extrem problematisch ist, lassen die Fahrer ihre Passagiere oft mitten auf der Fahrbahn aus- und einsteigen“, schildert Heiss ihre Erfahrungen. Sie habe schon mehrere brenzlige Situationen miterlebt. „Da sind auch ältere Menschen mit Rollator dabei, Frauen mit Kinderwägen. Und bald fängt wieder die Schule an, ich will gar nicht daran denken, was alles passieren kann.“ Hinzu komme, dass wartende Busse – und auch Lkw – „künstliche Staus produzieren“.