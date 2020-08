Billa-Supermarkt mietet sich in leere Halle in Umhausen ein

Umhausen – Das Rätselraten um die Halle an der Ötztalbundesstraße im Umhausner Ortsteil Östen hat ein Ende: Wie Bürgermeister Jakob Wolf mitteilt und ein Lidl-Sprecher gegenüber der TT bestätigt, hat die Rewe-Gruppe, zu der auch Billa gehört, einen Mietvertrag mit Lidl als Eigentümer der Anlage unterschrieben. Demnach wird in den nächsten Wochen und Monaten an diesem Standort Billa seine erste Filiale im Ötztal eröffnen.