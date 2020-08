Kiesenhofer EM-Elfte im Einzelzeitfahren

Staatsmeisterin Anna Kiesenhofer hat am Montag bei den Rad-Europameisterschaften in der Bretagne den elften Platz im Einzelzeitfahren belegt. Nach 25,6 km in Plouay hatte die in der Schweiz arbeitende Niederösterreicherin 2:10 Minuten Rückstand auf die überlegene Siegerin Anna van der Breggen (NED). Auf eine Medaille - Dritte war die Schweizerin Marlen Reusser - fehlten Kiesenhofer 1:11 Minuten.