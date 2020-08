Entsetzen nach Schüssen auf Schwarzen bei US-Polizeieinsatz

Mehrere Schüsse in den Rücken eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Staat Wisconsin haben Entsetzen und Protest ausgelöst. Die beteiligten Beamten wurden nach Angaben des zuständigen Justizministeriums vom Montag beurlaubt. Die Ermittlungen laufen noch. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden forderte eine sofortige, umfassende und transparente Aufklärung.

Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien hatten zwei Polizisten am Sonntag ihre Waffen auf den Mann gerichtet und mindestens sieben Schüsse auf ihn abgegeben, als er in sein Auto stieg. Der Anwalt der Familie, Ben Crump, gab den Namen des Mannes mit Jacob Blake an und verbreitete über Twitter ein Video des Vorfalls. Der Gesundheitszustand des Verletzten wurde als „ernst“ beschrieben.