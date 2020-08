Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand an der Côte d’Azur

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen in Südfrankreich gegen einen Waldbrand. Bis Montagabend wurden nach Angaben der Feuerwehr mehrere Hundert Hektar Land zerstört. Rund 700 Feuerwehrleute seien im Einsatz, hieß es weiter. Das Feuer ist dem Sender France 2 zufolge am Montagnachmittag in der Gemeinde Istres an der Côte d‘Azur ausgebrochen.