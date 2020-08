Thiem verliert in New York gegen Krajinovic

Dem Weltranglistendritten Dominic Thiem ist sein erstes Spiel in dem mit 4,674 Mio. Dollar dotierten Masters-1.000-Event missglückt. Der Niederösterreicher verlor am Montag gegen den 28-jährigen serbischen Tennisprofi Filip Krajinovic nach nur einer Stunde sang- und klanglos mit 2:6,1:6.

Die mit insgesamt 4,67 Millionen Dollar (knapp 4 Mio. Euro) dotierte Tennis-Veranstaltung war wegen der Coronavirus-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt worden. Auf der Anlage in Flushing Meadows beginnen Ende des Monats auch die US Open. Die Events werden unter strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln und ohne Zuschauer ausgetragen.