Warum in Corona-Krise so viel schief läuft: Verwaltungs-Insider erklärt

Wien – Manfred Matzka war rechtzeitig vor der Reisewarnung von seinem Haus in Istrien nach Österreich zurückgekehrt. Er kennt die Strecke und wich schon ein Wochenende vor dem Stauchaos an der Südgrenze über einen wenig befahrenen Übergang aus. Über welchen? „Es ist gut, wenn das nicht zu viele Leute wissen.“ Geheimtipps sollen es auch bleiben.

Matzka: „Es geht einfach nicht, dass man am Freitagabend eine Verordnung erlässt, die am Wochenende gelten soll.“ Und der Einwand aus dem Gesundheitsressort, dass man die Verantwortlichen in den Ländern zuvor in einer Videokonferenz informiert habe? „Ich kann mir das schon vorstellen: Da wird man gesagt haben, dass eine neue Verordnung kommt, aber ohne Details.“