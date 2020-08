"Still Here": Vom Verschwinden und Verzweifeln

Innsbruck – Michael Watso­n ist verzweifelt. Seine 12-jährig­e Tochter Monique wird vermisst. Er klebt Vermissten-Plakate und bittet die Bewohner seiner gentrifizierten Brooklyne­r Nachbarschaft verzweifelt um Hilfe. Hier manifestieren sich die Klassenunterschiede auch in der Hautfarbe der New Yorker. Die Polizei legt bei der Suche nach dem afroamerikanischen Mädchen wenig Motivation an den Tag. Erst als der weiße Journalist Christian (Johnny Whitworth) eine Story wittert und zu recherchieren anfängt, kommt Bewegung in den Fall.