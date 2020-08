Wildschönau – Da runzelte manch Anrainer die Stirn, als sich vor wenigen Tagen in der Post die Einladung zur Bauverhandlung für ein Vorhaben beim Wildschönauer Biomasse-Heizwerk fand. Immerhin steht die darin als „geplant“ angeführte Stützmauer längst, dem Wendeplatz fehlt nur noch der Asphalt. Eine Genehmigung gibt es nicht, weshalb die Baubehörde (Gemeinde) einen Baustopp samt baupolizeilichem Verfahren verhängte. Ein Abbruchauftrag stand im Raum, doch so weit wird es nicht kommen. Gestern wurde im Hochtal nachverhandelt – nicht zum ersten Mal in der Geschichte des umstrittenen Heizwerks.