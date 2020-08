Führungsriege ausgetauscht: Neues Trio führt Schwazer Krankenhaus

Schwaz – Die Mitarbeiter des BKH Schwaz sind Anfang des Jahres von einer Krise in die nächste geschlittert. Nicht nur Corona hat sie stark gefordert, sondern auch die Zeit davor. Innerhalb des Krankenhauses brodelte es seit Langem. Die Stimmung war am Tiefpunkt – die TT berichtete. Für den Großteil der Mitarbeiter hatte dies mit der Führung des Hauses zu tun. Viele empfanden, dass nicht mehr der Mensch, sondern nur noch das Geld im Vordergrund stehe. Nachdem der ärztliche Direktor und wenig später auch die Pflegedirektorin das Handtuch warfen, wurde noch deutlicher, dass es so nicht mehr weitergeht.