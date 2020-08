Einigung ist da: Neuer Radweg in St. Ulrich wird nun fertiggestellt

St. Ulrich a. P. – Es fehlte ein Stück zum Glück und so gibt es eine Lücke im neuen Radweg um den Pillersee. Bereits seit 2018 ist die Gemeinde St. Ulrich mit diesem Radweg beschäftigt. Der Pillersee ist ein besonders beliebtes Ausflugsziel. Dementsprechend stark frequentiert wird der Weg um den See von Wanderern, Spaziergängern, Familien und auch Radfahrern. Dadurch sei es immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen und die Gemeinde wollte mit einem neuen, asphaltierten Radweg die Situation entschärfen.

So weit, so gut, doch das Vorhaben zieht sich schon einige Jahre und ist nun um ein Kapitel reicher geworden. Denn der Weg ist fertig, fast fertig, um genauer zu sein. Es fehlen noch die letzten Meter für einen Zusammenschluss. Also stehen die Radfahrer derzeit in einer Sackgasse, wenn sie den Weg nützen. In St. Ulrich wird gemunkelt, dass die Gemeinde einen Grundbesitzer übersehen haben soll und deshalb nicht weiter gebaut werden konnte. „Es ist schwierig“, räumt Bürgermeisterin Brigitte Lackner ein. „Das Problem ist gelöst und der Weg wird nun fertiggestellt“, gibt sich die Bürgermeisterin optimistisch. Wichtig sei nur, dass der Weg nun fertiggestellt werden könne. Die Bauarbeiten sollten in den nächsten Tagen beginnen. Auch hier habe es wieder eine Verzögerung gegeben.