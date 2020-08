Kirchdorf, Innsbruck – Noch sind die Temperaturen in Tirol sommerlich, der Herbst streckt aber schon seine Fühler aus. Die Tage werden kürzer, was auch die Gefahr von Wild­unfällen wieder ansteigen lässt. Wie auch Montagabend in Erpfendorf, Gemeinde Kirchdorf, wo ein 39 Jahre alter Autofahrer auf der Loferer Straße ein Reh erfasste. Während der Mann unverletzt blieb, verendete das Tier. Auf dieser Strecke im Unterland kommt es immer wieder zu ähnlichen Zwischenfällen.