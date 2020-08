Defekter Lkw legte A23 in Richtung Süden lahm

Ein kaputter Lkw hat am Dienstag die Südosttangente beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Süden lahm gelegt. Ein technischer Defekt im Antriebsstrang hatte in den Morgenstunden die Räder des Schwerfahrzeugs blockiert und auch den Tank beschädigt. Erst nach Mittag konnte der Lkw in eine Pannenbucht geschleppt werden. Der Stau erstreckte sich über mehrere Kilometer.