Innsbruck – Das Aufeinanderprallen der jährlichen Influenza-Welle mit einer zweiten Corona-Welle: das ist das Horrorszenario für viele Gesundheits-Experten in der kommenden Grippezeit. Deshalb wird auch quer durchs ganze Land an die Bevölkerung appelliert, sich tunlichst gegen die Grippe impfen zu lassen. Während in den Apotheken bereits die Nachfrage steigt, haben auch Firmen damit begonnen, Impfprogramme zu organisieren und den Bedarf unter den Mitarbeitern abzufragen.