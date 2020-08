Hurrikan „Laura“ wird auf dem Weg zur US-Küste stärker

Auf die US-Küste am Golf von Mexiko bewegt sich ein Hurrikan zu, der auf dem Weg weiter an Kraft gewinnt. Es wird erwartet, dass „Laura“ am Mittwochabend oder Donnerstag auf Land trifft. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, vor allem an der Grenze der US-Staaten Louisiana und Texas.