Wattens – High Noon in Wattens: Bei der Gesellschaftersitzung des Familienkonzerns am Freitag, bei der es um Maßnahmen und Strategie für die Zukunft geht, dürfte es turbulent werden. Nach dem bereits angekündigten Abbau von 1800 der vorher 4800 Mitarbeiter in Wattens (1200 heuer, weitere 600 bis 2021/22) geht es um weitere einschneidende Maßnahmen für den zuletzt auch durch die Corona-Folgen gebeutelten Kristallkonzern. So soll Swarovski in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und börsenfähig gemacht werden. Und befürchtet wird auch eine Auslagerung der Zentrale von Wattens in die Schweiz.