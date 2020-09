Keine Einigung bei Swarovski: Kristall-Kampf geht in Verlängerung

Gestern Früh demonstrierten an die 400 Beschäftigten vor Sitzungsbeginn gegen die massiven Umbaupläne. Wie berichtet, sollen insgesamt 1800 der vorher 4800 Beschäftigten in Wattens (heuer 1200, dann 600 weitere 2021/22) abgebaut werden. Mit der befürchteten Verlagerung der Zentrale in die Schweiz und einem Aus der Kristallkomponenten-Massenproduktion sehen viele aber den Standort Wattens in Gefahr.