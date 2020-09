Lostag bei Swarovski: Konzern-Chef sieht Prozess, „Gegner" Abstimmungsniederlage

Begleitet von Protesten der Belegschaft, Politik und Teilen der Familie wird am Freitag bei Swarovski über die Zukunft entschieden. Bei einer Mahnwache der Mitarbeiter gab es am Morgen seitens der Familie ein klares Bekenntnis zum Standort Wattens. Firmenintern gab es am Nachmittag schon ein erstes Fazit.