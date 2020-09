„Telfer Blut“: Eklat in Telfs um Antrag im Gemeinderat

Telfs – Mit einer Anfrage zu den herrschenden Verhältnissen bei den Gemeindewerken Telfs (GWT) und einem Antrag zur Ablösung des Geschäftsführers sowie der Neubesetzung des Postens durch einen Telfer hat ÖVP-Gemeindevorständin Angelika Mader am Donnerstag für einen Eklat im Gemeinderat gesorgt. Immerhin hatte sie ihren Antrag unter dem Titel „Telfer Blut – für Telfs heißt aus Telfs“ gestellt. Die Empörung in der Sitzung war groß – schließlich erinnert die Formulierung an die Nazi-Diktion von „Blut und Boden“.