L69-Anrainer in Musau: „Die Politik feiert sich und wir haben den Stau“

Musau – Eigentlich hatten sie nicht vorgehabt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Als sie aber Dienstagfrüh die TT in Händen hielten und lesen mussten, wie erfolgreich das Land Tirol den Ausweichverkehr der Fernpassbundesstraße B179 auf die Umfahrung Reutte zurückgedrängt habe, da wurde es den Anrainern der L69 aus der Roßschläg in Musau zu viel. „Von den 12.700 Fahrzeugen, die an den Kontrollstellen abgewiesen wurden, wie der Landeshauptmann sagt, haben wir 10.000 abbekommen“, zeigt Josef Senner auf. Und mit ihm Evi und Erwin Busslechner sowie Ulrich Kirchmayr – alle aus der Fraktion Roßschläg. Sie sprechen im Namen von 15 Hausbesitzern an der „Reuttener Landesstraße“ und fordern eine merkbare Entlastung. So könne es nicht weitergehen.

Der Hintergrund: Um den Ausweichverkehr von der Fernpassstrecke in den Griff zu bekommen, wurden Fahrverbote in Kraft gesetzt, die den Talkessel Reutte vor „Überflutung“ schützen sollen. Durchreisende werden an den Wochenenden von Polizei und Straßenaufsichtsorganen überprüft und nötigenfalls in den Stau der Umfahrung Reutte zurückgewiesen. An den Einfahrten zu zwei lokalen Ausweichstrecken in Pinswang und Mus­au/Vils wurden dementsprechende Fahrverbotstafeln angebracht. Während diese Maßnahme bei der Nordeinfahrt zu Pinswang aber überwacht wird, negieren unzählige Verkehrsteilnehmer das Fahrverbot auf Musauer Seite – denn dort wird nicht kontrolliert. Die bauliche Situation lasse eine Kontrolle beim Knoten Ulrichsbrücke nicht zu, habe man ihnen erklärt. Der Rückstau würde dort sofort in den fließenden Verkehr ragen. So bekommen die Roßschläger dann den Rückstau vom nächsten Kontrollpunkt in Pflach ab, wo die Ausweichler endgültig in die Schranken gewiesen werden.