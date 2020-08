Match um den Obmann im TVB Brixental ist entbrannt

Kirchberg i. T., Brixen i. Th., Westendorf – Angekündigte Revolutionen finden nicht statt – so war es auch bei den vergangenen Wahlen des TVB Kitzbüheler Alpen Brixental. Dieses Mal sind die Vorzeichen andere, denn der Langzeitobmann Alexander Aigner will nicht mehr für den Posten kandidieren. „Ich spüre, dass es unter den Mitgliedern einen Wunsch nach Veränderung gibt. Es wird nun also Zeit, den Obmann in jüngere Hände zu übergeben“, sagt Aigner gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Das heißt aber nicht, dass er bei der Wahl nicht mehr antreten wird. „Ich würde mich sehr gerne noch im Aufsichtsrat einbringen und dem neuen Vorstand mit Rat zur Seite stehen“, erklärt Aigner.