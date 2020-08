Vier Kandidaten rittern um Nachfolge von Kufsteins WK-Chef

Kufstein – Erst Anfang März schritten die Tiroler Unternehmer zu den Wahlurnen, um ihre Vertreter in der Wirtschaftskammer zu bestimmen. Nun steht im Bezirk Kufstein die nächste Entscheidung in der Führungsriege an. Der hiesige Kammer-Obmann Martin Hirner verabschiedet sich in den kommenden Monaten in den Ruhestand. Vier Kandidaten rittern um die Nachfolge, die Übergabe von Hirners Unternehmen Berg Bauer an seinen ältesten Sohn ist bereits auf Schiene.