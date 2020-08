AfD-Abgeordneter springt Strache bei: „Von FPÖ gutgeheißen“

Wien – Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache präsentiert sich einmal mehr als Opfer. Wegen Passagen von Abschriften des Ibiza-Videos aus dem Sommer 2017 fühlt er sich rehabilitiert. Es geht um das heimlich aufgenommene Gespräch, das er und der damalige Parteifreund Johann Gudenus mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte in einer Finca geführt haben.

Als Beschuldigter in der Causa hat Strache Akteneinsicht in das Beweismaterial der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Via Anwalt hat er dieser Tage Auszüge der Abschrift veröffentlicht. Solche, die ihn vermeintlich entlasten – um Korruptionsvorwürfe zu entkräften. Einmal mehr ortet Strache ein „politisch motiviertes Komplott“. Eine offensichtlich „von Auftraggebern eingesetzte“, mutmaßlich „kriminelle“ Gruppe habe jahrelang daran gearbeitet, ihn „politisch zu vernichte­n“, ihn dann als Vizekanzler zu Fall zu bringen – und die türkis-blaue Regierung „zu sprengen“. Journalisten der Süddeutschen Zeitung, des Spiegel und des Falter seien bei der Berichterstattung über das Video manipulativ zugange gewesen. Er werde rechtlich dagegen vorgehen.