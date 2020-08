Ein erster Sprung in das Haifischbecken für die neuen HCI-Cracks

Innsbruck – In der Tiwag-Arena wurde gestern auf mehreren Ebenen hart gearbeitet: zum einen auf der Eisfläche, wo HCI-Headcoach Mitch O’Keefe erstmals zu einem kompletten Mannschaftstraining lud, und zum anderen auf den noch verwaisten Rängen, wo die Stehplatztribünen bestuhlt werden müssen, damit der HCI ab 15. September auch Zuschauer in der Tiwag-Arena begrüßen darf. Mit den aktuellen Covid-Bestimmungen dürften dann ein bisschen weniger als 800 Eishockey-Fans in die Halle.