Hoffnung auf ausreichend Grippe-Impfstoff für Tirol schwindet

Innsbruck – Renée Gallo-Daniel ist Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller. Der diesjährige Grippe-Impfstoff ist aktuell sehr begehrt, sagt sie. So auch von Tirol. Wie berichtet, will das Land die für die heurige Influenza-Saison zugeteilten Impfdosen von derzeit in Summe 80.000 auf bis zu 150.000 erhöhen. Das ist auch Corona-bedingt. Die Nachfrage steigt. Weil die Grippeimpfung nicht nur Kindern und Risikogruppen empfohlen wird. Schwere Influenzafälle würden die Krankenhäuser zusätzlich belasten und mitunter Intensivbetten-Kapazitäten binden.