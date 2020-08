Hurrikan „Laura“ steuert auf US-Küste zu

Es wurde erwartet, dass „Laura“ kurz nach Mitternacht (Ortszeit) bei den Städten Port Arthur und Orange an der Grenze zwischen Texas und Louisiana aufs Festland treffen sollte. US-Medienberichten zufolge waren Hunderttausende Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

„Sie haben nur ein paar Stunden, um sich auf Hurrikan Laura vorzubereiten und sich in Sicherheit zu bringen“, warnte Louisianas Gouverneur John Bel Edwards am Mittwoch auf Twitter. „Wo auch immer Sie bis Mittag sind, dort müssen Sie den Sturm überstehen.“ Auch in Texas wurde Alarm geschlagen: „Wenn Sie sich in einem tief liegenden Küstengebiet befinden (...) wird die Zeit knapp“, schrieb der Sprecher des Katastrophenschutzes, Seth Christensen, auf Twitter.