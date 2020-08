Ein „gallisches Dorf“: Karrösten pocht auf Eigenständigkeit

Karrösten – In der neuen Siedlung in Karrösten oberhalb des Dorfzentrums, quasi am Rücken des Tschirgant, entstehen momentan sechs neue Einfamilienhäuser. 17 Bauparzellen wurden vom Gemeinderat ausgewiesen. Die verbleibenden elf Grundstücke dürften in den kommenden zehn Jahren von Einheimischen bebaut werden. Vor 20 Jahren traf der damalige Gemeinderat Widmungsbeschlüsse, welche noch heute ausreichend private Baugründe bereitstellen. „Diese Flächen werden mehr und mehr bebaut, doch bleibt noch relativ viel an Baulandreserven übrig. Wobei die Gemeinde, bis auf die Siedlung, selbst über kein Bauland verfügen kann“, bestätigt BM Oswald Krabacher.