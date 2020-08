Bachs „Goldberg-Variationen" in Wien: Pirouetten am Klang-Wasserfall

Guten Mutes und mit einer strahlenden „Weltpremiere“ wurde nun am vergangenen Mittwoch auf die „reale“ Bühne gewechselt. In der nach Vorschrift bezüglich des Platzangebots ausgedünnten Halle E des Wiener Museumsquartiers stellte die belgische Tanz-Legende Anne Teresa De Keersmaeker die neueste ihrer seltenen Solo-Schöpfungen vor.

Es ist kein Geheimnis, dass die stilbildende Künstlerin den von ihr, oft genug in fruchtbarem Miteinander mit ihrer Compagnie Rosas, geschaffenen Bewegungskanon in den Dienst der Musik Johann Sebastian Bachs stellte. Für ihre fünfte Begegnung mit dem Komponisten, an ihrer Seite nur der junge Pianist Pawel Kolesnikov, wählte sie mit den „Goldberg Variationen“ (BWV 988) ein Stück, das man nur hören und nicht wirklich beschreiben sollte.

So scheint es sich auch mit den Tanzschritten, den Drehungen, dem Vorwärts- und Rückwärtsgehen und -laufen zu verhalten, die Keersmaeker in 120 packenden Minuten gleichsam intuitiv zu Bachs „Aria mit Variationen“ entwirft. Sie „illustriert“ die Musik nicht, versucht weder interpretatorische Annäherung noch „Erklärung“: Was sie vorstellt, ist eine Art Zwiegespräch zwischen Körper und Klang – humorvoll, zum Erzählen aufgelegt, nachdenklich, still oder vergnügt. Große Kunst ist, wie die unendlich präzise Künstlerin ihre choreografischen Muster, die eigenen Vorgaben, so verinnerlicht, dass ihre Performance wie zufällig wirkt.