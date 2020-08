„La Pellegrina“ bei den Festwochen: Huldigung im Klangfarbenrausch

Innsbruck – Als am prachtliebenden florentinischen Hof der Medici die pompösen Feste gefeiert wurden, sollten bei den Schauspielaufführungen musikalische Zwischenspiele für Abwechslung und Unterhaltung sorgen. Die der Huldigung begierigen Fürsten erkannten die emotionale und überhöhende Kraft der Musik, und so entwickelten sich die Intermedien zum Schwerpunkt der Theaterspektakel.

Das berühmteste dieser Feste, mit seinen sündteuren 14-tägigen Veranstaltungen übrigens gut dokumentiert, fand 1589 anlässlich der Hochzeit von Großherzog Ferdinand I. mit Prinzessin Christine von Lothringen statt. Die besten Komponisten und Sänger des Hofes gestalteten rund um das Schauspiel „La Pellegrina“ in aufwändigen Kulissen großartige Szenen über die Macht der Musik und die Größe des Herrschers. Mehrstimmige Madrigale wechselten zwischen geschlosseneren Szenen, reich verzierten Solostücken und instrumentalen Sinfonien. Die Komponisten Emilio de’ Cavalieri, Giulio Caccini, Cristofano Malvezzi, Jacopo Peri und Luca Marenzio schufen in Kollektivarbeit die musikalisch herrlichsten Intermedii, die es je gab, die Texte stammten von Giovanni de’ Bardi, Ottavio Rinuccini und Laura Guidiccioni. Man befand sich gleichsam am Vorabend der Oper.