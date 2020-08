Über neuen Platz für Skulptur vor Felbertauerntunnel wird nachgedacht

Für einen Nordtiroler, der regelmäßig über den Felbertauern fährt, ist das Kunstwerk allerdings am falschen Platz. Die Stelle oberhalb des Portals kann man auf dem Weg in den Tunnel wegen einer engen Kurve kaum sehen. Das sei „Geringschätzung großer Kunst“, so der Mann. Er appelliert an die Verantwortlichen, der Skulptur einen besseren Platz zu verschaffen (die TT berichtete).