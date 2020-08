2500 Jahre alte Felsbilder in der Achenseeregion beleben die Vergangenheit

Denn sobald er ein neues Felsbild entdeckt, poppen in seinem Kopf zig Fragen auf: Wer hat das gemacht? Wann ist es entstanden? Warum genau hier? Warum nicht an einer anderen Stelle des Felses? Womit wurde es in den Stein geritzt? „Diese Ritzungen können aus den unterschiedlichsten Gründen genau an dieser Stelle entstanden sein. Weil es vielleicht eine Verweilzone war, weil dort früher eine wichtige Route vorbeigeführt hat oder es als ein Zeichen für einen geheimen Treffpunkt dort platziert wurde“, erklärt Ilsinger. Daher wird auch immer das Umfeld – der Felsbildraum – untersucht.