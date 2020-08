Projekts „In.Klang“ im Oberland: Kulturgeschichte hörbar gemacht

Pfunds – An ausgewählten Plätzen im Raum Pfunds, Nauders, Tösens und Ried wachsen heuer Zirbenholzsäulen aus dem Boden, in Summe 20 Stück. Es sind so genannte Audio-Stelen – sichtbarer Teil des Projekts „In.Klang“, eine Kooperation der Tiroler Umweltanwaltschaft, TVB Tiroler Oberland und den vier Gemeinden. Aus den mit Lautsprechern bestückten Stelen sind alte Geschichten über Kultur und Natur der Region zu hören, gesprochen von Einheimischen in deren Dialekt.