Markus Lugger leitet bei der TT künftig alle Verkaufsteams

Innsbruck – Max Hafele, langjähriger Leiter des nationalen Anzeigenverkaufs der Tiroler Tageszeitung, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen und sich ab Jänner 2021 neuen Aufgaben widmen. Das nationale Team in Wien und der regionale Anzeigenverkauf in Tirol werden nun unter einheitlicher Leitung zusammengeführt. Markus Lugger, der seit 35 Jahren im Anzeigenverkauf der Tiroler Tageszeitung tätig ist und seit elf Jahren an der Spitze der Tiroler Anzeigenverkaufsteams steht, wird diese zentrale Führungsposition beim Tiroler Leitmedium übernehmen, teilen die Vorstandsmitglieder der Moser Holding, Hermann Petz und Silvia Lieb, mit.