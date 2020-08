Heftiger Regen erhöht am Wochenende Muren- und Hochwassergefahr in Tirol

Innsbruck – Der Sommer macht in diesem Jahr keine Überstunden. Bevor der meteorologische Herbst am Dienstag beginnt, verabschiedet sich die heiße Jahreszeit am Wochenende in Tirol mit reichlich Regen. „Bis Sonntagabend sind in Vorarlberg, am Tiroler Alpenhauptkamm sowie im Bereich der Karnischen Alpen Regenmengen von 100 bis 130, vereinzelt auch 150 Liter pro Quadratmeter zu erwarten“, weiß Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.