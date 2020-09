Die Luxusyacht der Straße: Neue Mercedes-S-Klasse präsentiert

Neu und in dieser Form wohl derzeit einzigartig ist das Heads-up-Display, das die Anzeigen via Augmented Reality der echten Umgebung anpasst und optisch passgenau über der Fahrbahn darstellt.

Die Sprachsteuerung wurde individuell für jeden der vier Sitze erweitert, der digitale Assistent wartet also auch in zweiter Reihe auf Anweisungen. Das Auto lernt dabei über künstliche Intelligenz mit, sollte also beim nächsten Mal schlauer sein als zuvor.

„Minimalismus ist der wahre Luxus unserer Zeit“, sinniert da der Chef-Designer im Video. Kaum minimalistisch ist der Komfort der Sitze in der neuen S-Klasse. Sagenhafte 19 Motoren in einem einzelnen Sitz sorgen für Wellness auf vier Rädern, 4D-Sound lässt den Musikaffinen frohlocken, 31 Lautsprechern und 8 Körperschallwandlern sei Dank.

Individualisierung ist alles, so weiß die S-Klasse per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, wer gerade in dieser Inkarnation des siebten Autohimmels am Werk ist – und kann sich an sämtliche persönlichen Vorlieben anpassen.