Kia bringt Stonic-Update, Kabel für Sorento

Wien, Innsbruck – Bei einem Vorhaben hat Kia in dieser Woche den Stecker gezogen: Die Koreaner hatten ursprünglich vor, Mitte September die neuest­e Sorento-Generation im Rahmen einer internationalen Fahrpräsentation in Tirol vorzustellen. Doch die ungewisse Entwicklung, was das Coronavirus und dessen Ausbreitung anbelangt, dürfte das Management dazu bewogen haben, von der geplanten Veranstaltung Abstand zu nehmen. Am Vorhaben, den neuen Sorento noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, hält Kia jedoch fest. Nun wurden mehr Details über die geplante Plug-in-Hybridvariante bekannt, die im nächsten Jahr in den Handel gelangen dürfte. Dabei treiben 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner und ein Elektromotor gemeinsam das Midsize-SUV an – dabei erzielen sie nach Angaben des Herstellers eine Systemleistung von 265 PS. Das Systemdrehmoment liegt bei rund 350 Newtonmetern. Noch nichts bekannt ist über die rein elektrische Reichweit­e, diese Daten folgen noch.