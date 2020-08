87-Jährige in Vorarlberg von Traktor überrollt und getötet

Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstagabend auf einem Bauernhof in Düns (Bez. Feldkirch) vom Traktor ihres 56-jährigen Sohnes überrollt und tödlich verletzt worden. Der Landwirt übersah seine Mutter beim Zurücksetzen mit dem Traktor samt angehängtem Heuladewagen. Die 87-Jährige wurde vom hinteren rechten Reifen des Traktors überfahren und verstarb am Unglücksort, informierte die Polizei.