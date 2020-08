Ischgl-Ermittlungen werden noch „eine Weile“ dauern

Das Ermittlungsverfahren in der Causa rund um das Corona-Krisenmanagement in Ischgl wird sich wohl noch länger ziehen. Es wird noch „eine Weile“ dauern, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Thomas Willam am Freitag zur APA. Dass bereits gegen konkrete Personen ermittelt werde, wollte Willam vorerst nicht bestätigen. Es stimme, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren führe.