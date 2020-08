Müll, Parkchaos, Camping trotz Verbots: Problem im Vomperloch wird angegangen

Terfens – Was zu viel ist, ist zu viel. Von Müll, Parkchaos, Autos bis weit hinters Fahrverbotsschild, Zelten samt Feuerstelle trotz Camping- und Grillverbots bis hin zum Übernachten in der Biwaknotunterkunft als romantisches Erlebnis oder dem Schwimmen im Wasserbecken des E-Werks – die Liste der Verstöße und Probleme im Vomperloch ist lang. Den Verantwortlichen reicht’s. Sie haben sich daher zusammengesetzt und Maßnahmen erarbeitet, um der Lage Herr zu werden.

Das sieht auch BM Hubert Hußl so. Es müsse dringend etwas getan werden. Denn das Vomperloch habe schon immer viele Besucher angezogen, und das trotz des Aufenthaltsverbots beim Kraftwerk. Doch die Zahl der Besucher ist so angestiegen, „das eskaliert“, meint Hußl. Daher haben sich verschiedenste Vertreter – Gemeinden, TVB, Naturpark, Stadtwerke, Bezirkshauptmannschaft – erste Schritte überlegt. „Wir wollen die Bewusstseinsbildung intensivieren und auf die Gefahr dort auch bildlich hinweisen“, sagt Sonntag. Aber auch in den sozialen Netzwerken will man vermehrt auf Beiträge reagieren und fachlich informieren.