Ohne Ronivaldo nach Schrems: FC Wacker startet in die neue Saison

Innsbruck – Die zweite Vorbereitungswoche endet für den FC Wacker gleich mit dem ersten Pflichtspiel – in Corona-­Zeiten ist im Fußball eben nichts, wie es einmal war. Was sich nicht geändert hat, sind die weiten Cup-Reisen der Schwarzgrünen. Heute ab 17 Uhr treten sie im über 400 Kilometer entfernten Schrems an. Der niederösterreichische Viertligist präsentierte das nötige Corona-­Konzept und erwirkte damit das Heimrecht.

Der Cuptermin passt so gar nicht in die Vorbereitungsplanung. „Glücklich bin ich nicht darüber, aber es ist klar, dass wir die Hürd­e nehmen müssen“, so Bierof­ka, der Clemens Hubmann und Felix Mandl zu Hause ließ, damit die beiden in der Zweiermannschaft Spielpraxis sammeln können. Beim Kurztrainingslager in Hopfgarten zog der neue Coach sein Programm voll durch. „Jetzt ist die Zeit, in der man die Grundlagen für die Saison schaffen muss.“ Die Kapitänsfrage will Bierofka nächste Woche beantworten: „Den Kapitän bestimme ich, weil das mein verlängerter Arm auf dem Feld ist. Den Spielerrat wählt die Mannschaft.“