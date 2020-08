Transfers bei der WSG Tirol: Vom Jungbrunnen direkt auf den Rasen

Wattens – Die WSG Tirol hat sich ein Bad im Jungbrunnen gegönnt, so viel ist nach den jüngsten Transfers (Nikolai Baden Frederiksen, Tobias Anselm, Zan Rogelj/alle 20 Jahre, David Schnegg/ 21 Jahr­e) klar. Ein Durchschnittsalter von 24,8 Jahren erreicht die WSG-Equipe, jünger aufgestellt sind laut transfermarkt.at in der Bundesliga gerade einmal fünf Teams (Sturm, St. Pölten, Admira, Rapid, Salzburg).

Da tue auch der Termin – während St. Anna bereits zwei Meisterschaftsspiele in den Beinen hat, steckt die WSG mitten in der Vorbereitung – nichts zur Sache: „Wir sind der Bundesligist, sie müssen zu uns und haben eine sechsstündige Busreise in den Knochen.“ Dass die Oberösterreicher in den ersten zwei Regionalliga-Matches (4:2 gegen Stadl-Paura, 5:3 in Gleisdorf) ein Offensiv-Feuerwerk mit insgesamt neun Toren gezündet hatten, will man im Lager des Tiroler Favoriten nicht überbewerten: „Sie werden eine andere Spielanlage haben und tiefer stehen. Darauf sind wir vorbereitet.“ Bekanntester Spieler bei den Oberösterreichern ist der Ex-Lafnitz-Torjäger Michael Tieber, der größte Promi sitzt allerdings mit Sturms ehemaligem Champions-League-Helden Tomislav Kocijan auf der Trainerbank.