Plan für schwimmende Barrieren vor Lesbos gescheitert

Schwimmende Barrieren, die Migranten daran hindern sollen, von der Türkei nach Lesbos überzusetzen, wird es wohl nicht geben. Die griechische Küstenwache habe die Kunststoffbarrieren als nutzlos bewertet, berichtete am Freitag die Athener Zeitung „Kathimerini“ unter Berufung auf Kreise der Küstenwache in Piräus. Die Installation würde Gefahren für die Schifffahrt erzeugen.

Während weiterhin ein Streit zwischen der Region Sizilien und der Zentralregierung in Rom im Umgang mit Geflüchteten tobt, trafen in der Nacht auf Freitag circa 260 Tunesier an Bord von 16 Booten auf Lampedusa ein. Einige Boote erreichten direkt die Küste, andere wurden von der Küstenwache gesichtet und an Land begleitet, berichteten lokale Medien.