Außerferner Kulturherbst wird ab 5. September eingeläutet

Weißenbach a. L. – Die Außer­ferner Kulturinitiativ­e lässt es sich von Corona („dem Viech“, so Obfrau Veronika Kunz-Radolf) nicht nehmen: Hatte man im Vorjahr noch die 30. Auflage von Huanza, dem Außerferner Kulturherbst, groß gefeiert, so sind es heuer auch wieder 14 Veranstaltungen, die vom 5. September bis zum 11. Oktober in sechs Gemeinden stattfinden. „Wir mussten nur vier Vorhaben absagen“, erklärte unlängst die Obfrau bei der Vorstellung des Programmes in Weißenbach.