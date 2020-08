Massive RH-Kritik am Routenplaner des Verkehrsministeriums

„Von Adresse zu Adresse in ganz Österreich, egal mit welchem Verkehrsmittel!“, so wird auf der Homepage der VAO geworben. Eine eigene Plattform gibt es allerdings nicht - wer eine Adresse eingibt, wird zu einem der Partner weitergeleitet - nach dem Zufallsprinzip. So wird beispielsweise eine Routing-Anfrage im Land Niederösterreich auf die Webseite des Verkehrsverbunds Tirol weitergeleitet. Neben der Tatsache, dass die VAO über keinerlei Bekanntheit verfügt - nur einige hundert Endkunden pro Monat fragten auf der Website Routingservices ab - kritisierte der RH nun auch, dass dadurch die „Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt“ wird, wenn Kunden auf Websites weitergeleitet werden, die „mitunter einen geringen räumlichen oder sachlichen Bezug zur abgefragten Route aufwiesen“. Die Prüfer empfahlen, dass die VAO vielmehr bei direkt an sie gestellte Routing-Anfragen diese auch auf der eigenen Website anzeigen soll.