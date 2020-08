Kitzbühel – In Kitzbühel ist der Advent zu Ende, noch bevor er begonnen hat. Zumindest wenn es um den Adventmarkt in der Kitzbüheler Innenstadt und den Schulpark geht. Dieser ist in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich neu aufgezogen worden und erfreute sich nicht nur bei den Gästen großer Beliebtheit.