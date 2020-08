Ein Viertel der Fußgängerunfälle 2019 auf Schutzwegen passiert

Innsbruck – 82 Verletzte und zwei Todesopfer. So lauten die Daten einer Statistik über Unfälle auf Schutzwegen für das Jahr 2019 in Tirol, auf die der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gestern aufmerksam gemacht hat. So wurde im Schnitt im Vorjahr jeden vierten Tag eine Fußgängerin oder ein Fußgänger auf einem Schutzweg von einem Fahrzeug angefahren. 23 Menschen trugen schwere Verletzungen davon.