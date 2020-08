Hypo Tirol: Jung, wild und irgendwann wieder in der ersten Liga

Innsbruck – Zweite österreichische statt erster deutscher Liga, USI statt Olympiaworld – es sieht auf den ersten Blick nach einem Rückschritt aus. Das Ende des professionellen Tiroler Volleyballsports wird ein Loch hinterlassen. Doch ausgerechnet Stefan Chrtiansk­y, der alle Höhen und Tiefen erlebt hat, sieht das Ganze als große Chance. „Es ist ein ganz anderer Zugang, aber es hat viel Motivation in mir geweckt“, sprudelte es aus dem Trainer-Fuchs heraus. Von den 14 Profis blieb ihm nur einer übrig: Daniel Koncal. Der 37-jährige Slowake hat die Zelte in der Tiroler Landeshauptstadt nicht abgebrochen. Der Aufspieler wird als rechter Arm Chrtianskys die Jungen anführen.

Über Ziele will Chrtiansky (noch) nicht sprechen. Der Neustart könnte wieder in die höchste rot-weiß-rote Liga führen – Zeitdruck gibt es aber keinen. Wenn das Engagement der jungen Garde jedoch hoch ist, wird ihnen Trainer Chrtiansky keine Steine in den Weg legen. Auf lange Sicht soll der Nachwuchs in die höchste Mannschaft herangeführt werden.