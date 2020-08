3:1-Erfolg in Schrems: Lockere erste ÖFB-Hürde für FC Wacker

Das Spiel begann allerdings, wie es aus Tiroler Sicht nicht schlechter beginnen hätte können. Die Niederösterreicher schlossen ihren ersten Angriff gleich mit dem Führungstreffer ab. Nach einem Fehler von Raphael Galle wurde Marek Jungr freigespielt und der versenkte den Ball zum Schrecken von FCW-Goalie Marco Knaller im rechten Eck. Die Tiroler erhöhten postwendend die Schlagzahl und schnürten die Hausherren in ihrer Hälfte ein. Zunächst scheiterten Florian Jamnig (15., 16.) und Ibrisimovic (25.) in aussichtsreichen Positionen. In Minute 27 fiel dann endlich der Ausgleichstreffer — Rückkehrer Jamnig zirkelte einen Freistoß aus knapp 20 Metern ins rechte Kreuzeck. Jetzt nahmen die Dinge endgültig ihren aus Wacker-Sicht erhofften Lauf und die spielerische Überlegenheit wurde in weitere Treffer umgesetzt. Zunächst traf Atsushi Zaizen zur Führung. Der Japaner schlenzte das Leder sehenswert in den linken Winkel.