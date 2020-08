Tirol-Werbung-Chef Phleps im Interview: „Wir brauchen die Regelungen jetzt“

Florian Phleps: Auch wenn wir ein Minus im Vergleich zum Juli des Vorjahres haben, so sind wir mit diesem Ergebnis angesichts der schwierigen Situation zufrieden. Es ist besser als erwartet. Wir sind mit den Nächtigungen auf einem Niveau wie vor fünf Jahren. Ich denke, der Tiroler Tourismus hat geschickt kommuniziert – auf Basis solider Analysen und zum richtigen Zeitpunkt. Unser Fokus auf die Nahmärkte hat sich bewährt. Besonders freut mich die positive Entwicklung am Heimmarkt Österreich. Wir dürfen nicht vergessen, dass abgesehen von den Reisebeschränkungen für zahlreiche Märkte teilweise auch noch Betriebe geschlossen sind oder geringere Kapazitäten haben.

Phleps: Besonders herausfordernd ist die Situation für den Städtetourismus. Das gilt in Tirol insbesondere für Innsbruck, wo sich der großflächige Ausfall von internationalen Gästen, Kongressen, Veranstaltungen und Gruppenreisen am stärksten auswirkt. Das gilt aber auch für jene Regionen, wo sich Betriebe auf Geschäftsfelder wie Gruppenreisen spezialisiert haben. Nur am See lässt sich diese Entwicklung nicht festmachen. Denn neben dem Achensee haben im Juli gemessen an den Nächtigungen auch die Tiroler Zugspitz Arena, das Tannheimer Tal, das Pillerseetal und Tux-Finkenberg Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr erzielt.